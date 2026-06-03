Nato Rutte di nuovo a Kiev

Da imolaoggi.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un drone ucraino ha colpito un autobus russo, causando sette morti e 11 feriti. L'attacco è avvenuto nel territorio controllato dalla Russia, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Nelle stesse ore, il primo ministro olandese si è recato nuovamente a Kiev, senza fornire dettagli pubblici sulle ragioni della visita. Non ci sono state rivendicazioni ufficiali per l'attacco al momento.

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Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, in Crimea, ha causato la morte di sette persone e il ferimento di altre undici, secondo quanto riferito dalle autorità della regione di Donetsk, in Ucraina, controllata da Mosca, dove è avvenuto l’attacco. “A Yenakiyevo, un drone ha colpito un autobus che collegava Mosca a Simferopol; secondo le prime informazioni, sette civili sono stati uccisi. Altre undici persone hanno riportato ferite di varia gravità e stanno ricevendo le cure necessarie”, ha scritto Denis Pushilin, capo dell’amministrazione locale istituita dalla Russia, su Telegram. Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e’ arrivato a Kiev per una visita a sorpresa, in seguito ai massicci raid aerei russi che hanno colpito la capitale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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