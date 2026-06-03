national bank of georgia launches modernized rtgs payment system with montran

Notizia in breve

La National Bank of Georgia ha annunciato il lancio di un sistema di pagamento RTGS aggiornato, sviluppato con Montran. La nuova piattaforma migliora la capacità di gestire transazioni più grandi e rapide, grazie a un sistema più resistente e scalabile. Inoltre, è compatibile con lo standard internazionale ISO 20022, preparandosi alle future esigenze del settore finanziario. La modifica mira a rafforzare l’infrastruttura di pagamento del paese.