National Bank of Georgia Launches Modernized RTGS Payment System with Montran
La National Bank of Georgia ha annunciato il lancio di un sistema di pagamento RTGS aggiornato, sviluppato con Montran. La nuova piattaforma migliora la capacità di gestire transazioni più grandi e rapide, grazie a un sistema più resistente e scalabile. Inoltre, è compatibile con lo standard internazionale ISO 20022, preparandosi alle future esigenze del settore finanziario. La modifica mira a rafforzare l’infrastruttura di pagamento del paese.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE The upgraded platform strengthens resilience, scalability, and ISO 20022 readiness while advancing Georgia’s next-generation financial ecosystem. LinkedIn: Montran Corporate Link TBILISI, Georgia, June 3, 2026 PRNewswire –The National Bank of Georgia (NBG), in partnership with Montran, has successfully launched its upgraded Automated Transfer System (ATS), a modernized Real-Time Gross Settlement (RTGS) platform designed to support ISO 20022 messaging, real-time payments, 247 processing, and enhanced national payment infrastructure resilience, marking a major milestone in a collaboration spanning more than 25 years. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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