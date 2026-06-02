National Bank of Greece joins Komgo to expand international trade finance capabilities
La National Bank of Greece ha aderito a Komgo, rete globale di finanziamento commerciale. L’adesione mira a rafforzare le capacità del banco nel settore del commercio internazionale. La notizia è stata comunicata tramite un comunicato stampa il 2 giugno 2026. La collaborazione con Komgo rappresenta un passo importante nel processo di espansione internazionale della banca. La partnership consente di accedere alle piattaforme digitali di Komgo per le operazioni di finanziamento commerciale.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE GENEVA, June 2, 2026 PRNewswire — National Bank of Greece (NBG) has joined Komgo’s global trade finance network, marking a strategic milestone in the bank’s international expansion. The partnership connects NBG to a leading multi-bank digital platform trusted by corporates and financial institutions worldwide, enabling the bank to extend its trade finance capabilities beyond Greece and deepen its engagement with international clients. Benefits for NBG from this collaboration As part of its strategic vision to expand its international activities, National Bank of Greece has partnered with Komgo, a leading global digital network for trade and working-capital finance. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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