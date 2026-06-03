Napoli un big potrebbe seguire Conte | cresce l’ipotesi Fenerbahce

Frank Zambo Anguissa ha deciso di lasciare il Napoli. L’ipotesi è che possa trasferirsi al Fenerbahce, dove potrebbe seguire l’ex allenatore Antonio Conte. La trattativa tra il centrocampista e il club turco è in fase di sviluppo. Finora non sono stati annunci ufficiali, ma le indiscrezioni indicano che il giocatore ha scelto di cambiare squadra.

Frank Zambo Anguissa ha deciso di lasciare il Napoli e potrebbe seguire Antonio Conte, qualora firmmasse con il Fenerbahce. La cessione del camerunense porterebbe circa 20 milioni nelle casse azzurre. Il centrocampista valuta l’addio da tempo. Anche la moglie spinge per un cambio di aria. Su di lui ci sono il Milan, i club arabi, il Fenerbahce e il Galatasaray. La possibilità di ritrovare Conte, che ha appena lasciato la panchina del Napoli, accelera la trattativa. Anguissa ha contratto fino a giugno 2027: il club partenopeo scatterà il rinnovo unilaterale fino al 2028 e aprirà alla vendita. La partenza è ormai questione di settimane. Anguissa-Napoli: il piano del club per l’addio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Napoli, le ultime sul futuro di Conte e Manna: cosa succederà

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