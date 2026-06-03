Napoli recuperato un Succiacapre all’aeroporto di Capodichino | esemplare in cura al CRAS

Notizia in breve

Un uccello migratore, appartenente a una specie protetta, è stato recuperato all’interno di un hangar di manutenzione presso l’aeroporto di Capodichino. Si tratta di un Succiacapre, un esemplare raro, che è stato preso in cura dal Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS). L’animale è stato trovato in difficoltà e ora si trova sotto osservazione presso la struttura dedicata.