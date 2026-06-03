Napoli recuperato un Succiacapre all’aeroporto di Capodichino | esemplare in cura al CRAS
Un uccello migratore, appartenente a una specie protetta, è stato recuperato all’interno di un hangar di manutenzione presso l’aeroporto di Capodichino. Si tratta di un Succiacapre, un esemplare raro, che è stato preso in cura dal Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS). L’animale è stato trovato in difficoltà e ora si trova sotto osservazione presso la struttura dedicata.
Aversa: ruba un auto con il trucco della pietra. Carabinieri arrestano un 34enne Acerra, Auriemma (M5S): oggi si è riunito il comitato per la sicurezza. Ho parlato con il prefetto Castellabate, il Polo M.M.T. cresce ancora: successo per la seconda edizione Un raro uccello migratore, specie protetta dalla legge, è stato soccorso dopo essersi rifugiato in un hangar della manutenzione aeronautica Nella mattinata del 1° giugno 2026, tecnici di un’azienda che si occupa della manutenzione degli aeromobili presso l’aeroporto di Napoli Capodichino — hanno contattato la Polizia Metropolitana di Napoli segnalando la presenza di un esemplare di Succiacapre (Caprimulgus europaeus) rifugiatosi all’interno di uno degli hangar destinati alla manutenzione degli aerei. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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Un succiacapre all’aeroporto di Capodichino a Napoli: messo in salvo il rarissimo uccello migratoreUn succiacapre, uccello migratore molto raro, è stato trovato all’interno di un hangar all’aeroporto di Capodichino.