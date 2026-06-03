Napoli piace il classe 2008 | occhio alla concorrenza ci sono altre big su di lui

Da spazionapoli.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Samuel Wiafe, centrocampista del 2008 del Modena, è stato scelto dal Napoli e da altre sei squadre di Serie A. La società di provenienza ha richiesto 4 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. La trattativa riguarda il trasferimento del giocatore, che è nel mirino di più club di alto livello. La situazione rimane aperta, con la concorrenza tra le società ancora in corso.

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Samuel Wiafe attira il Napoli e altri big della Serie A: il centrocampista classe 2008 del Modena è finito nel mirino di sei club, con il club di appartenenza che chiede 4 milioni più la percentuale sulla futura rivendita. Wiafe nel mirino: sei club in corsa per il gioiello del Modena. La corsa a Samuel Wiafe si intensifica. Secondo ‘La Repubblica’, il giovane centrocampista del Modena ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A, tra cui il Napoli. Il Genoa si è già inserito nella trattativa, ma la concorrenza è tutt’altro che marginale. Il quotidiano rivela che nella lista dei club interessati figurano anche Cagliari, Fiorentina e Atalanta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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