Samuel Wiafe, centrocampista del 2008 del Modena, è stato scelto dal Napoli e da altre sei squadre di Serie A. La società di provenienza ha richiesto 4 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. La trattativa riguarda il trasferimento del giocatore, che è nel mirino di più club di alto livello. La situazione rimane aperta, con la concorrenza tra le società ancora in corso.

Samuel Wiafe attira il Napoli e altri big della Serie A: il centrocampista classe 2008 del Modena è finito nel mirino di sei club, con il club di appartenenza che chiede 4 milioni più la percentuale sulla futura rivendita. Wiafe nel mirino: sei club in corsa per il gioiello del Modena. La corsa a Samuel Wiafe si intensifica. Secondo ‘La Repubblica’, il giovane centrocampista del Modena ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A, tra cui il Napoli. Il Genoa si è già inserito nella trattativa, ma la concorrenza è tutt’altro che marginale. Il quotidiano rivela che nella lista dei club interessati figurano anche Cagliari, Fiorentina e Atalanta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, piace il classe 2008: occhio alla concorrenza, ci sono altre big su di lui

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