Un uomo di 36 anni è stato accoltellato durante una lite avvenuta in un barbiere nel quartiere di Gesù e Maria, vicino a via Salvator Rosa e piazza Mazzini. La vittima è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale con ferite da arma da taglio. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’aggressione. Non sono stati resi noti ulteriori elementi sulla dinamica o sui possibili sospetti.

Un uomo di 36 anni, E.A., originario della zona di Gesù e Maria, nei pressi via Salvator Rosa e piazza Mazzini, è giunto poco fa al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli a causa di una ferita lacero contusa da arma da taglio riportata all’altezza della spalla destra. L’aggressione sarebbe avvenuta all’interno di un negozio da barbiere della zona dell'Avvocata in seguito ad una lite scaturita presumibilmente con un altro cliente. Trasportato in ospedale dallo stesso titolare della barberia, l’uomo ha perso conoscenza poco dopo il suo arrivo al nosocomio napoletano ma non pima di aver dichiarato ai medici che lo hanno soccorso di aver a sua volta «spaccato una sedia in testa» al suo aggressore nei momenti concitati della rissa che ha portato al suo accoltellamento. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Napoli, lite dal barbiere si trasforma in una brutale aggressione: accoltellato un uomo

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