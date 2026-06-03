A Los Angeles, un’attrice è stata vista indossare un elegante total black per la prima di “Love Story”. Indossava grandi occhiali scuri e un tailleur pantalone perfetto, accompagnato da un look raffinato. La scena ha attirato l’attenzione per il suo stile sofisticato e il portamento distintivo.

Un paio di grandi occhiali scuri, un tailleur pantalone impeccabile e quel carisma innato che appartiene solo alle grandi dive. Il confine tra attrice e personaggio si fa straordinariamente sottile, lo sappiamo, quando lo stile diventa uno strumento di narrazione: straordinaria nei panni di Jacqueline Kennedy Onassis nell’amatissima serie antologica firmata Ryan Murphy, Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, Naomi Watts ha portato un pezzo di quel mito intramontabile anche sul red carpet di Los Angeles. Nella Città degli Angeli per l’evento For Your Consideration, l’attrice ha lasciato ogni presente a bocca aperta grazie ad un completo scuro che profumava di alta moda e nostalgia anni Novanta, evocando la stessa sofisticata compostezza, mista a quel fascino misterioso, che ha reso eterna l’ex First Lady americana. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Naomi Watts e quel raffinatissimo total black a Los Angeles per “Love Story”

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