Mostra sulle donne della Costituzione | il Salvemini vince il concorso per l' 80esimo della Repubblica

Notizia in breve

Il 2 giugno, in piazza Santa Teresa a Brindisi, si è tenuta una cerimonia per l’80esimo anniversario della Repubblica Italiana. L’evento è stato organizzato con la collaborazione della Brigata Marina San Marco, del Comune e di un ufficio locale. Durante la giornata, si è svolta anche una mostra dedicata alle donne della Costituzione, e un concorso ha premiato il progetto “Salvemini” come vincitore.