Mostra sulle donne della Costituzione | il Salvemini vince il concorso per l' 80esimo della Repubblica

Da brindisireport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno, in piazza Santa Teresa a Brindisi, si è tenuta una cerimonia per l’80esimo anniversario della Repubblica Italiana. L’evento è stato organizzato con la collaborazione della Brigata Marina San Marco, del Comune e di un ufficio locale. Durante la giornata, si è svolta anche una mostra dedicata alle donne della Costituzione, e un concorso ha premiato il progetto “Salvemini” come vincitore.

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BRINDISI - Nella giornata di ieri, martedì 2 giugno, in piazza Santa Teresa a Brindisi si è svolta la cerimonia commemorativa dell’80esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, organizzata in collaborazione con la Brigata Marina San Marco, il Comune di Brindisi e l’Ufficio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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