Milan | doppio colpo in attacco

Il Milan si sta preparando a rivoluzionare il reparto offensivo in vista della stagione 202627. L'allenatore ha richiesto alla dirigenza l'acquisto di due giocatori e ha indicato i nomi di Joshua Zirkzee e Alexander Sørloth come obiettivi prioritari. La trattativa è in corso e la società sta lavorando per definire i dettagli degli eventuali trasferimenti.

Il Milan sta preparando una profonda rivoluzione nel reparto offensivo per la stagione 202627. Massimiliano Allegri ha chiesto alla dirigenza rinforzi di qualità e ha individuato due nomi precisi per ricostruire l’attacco: Joshua Zirkzee e Alexander Sørloth. Rafael Leao resta al centro delle voci di mercato. Il portoghese non ha convinto del tutto nella seconda parte di stagione e il Manchester United si è fatto avanti con decisione. Il Milan sarebbe disposto a cedere il numero 17 per una cifra non inferiore ai 50 milioni di euro. Proprio dalla possibile partenza di Leao potrebbe nascere l’occasione per riportare Zirkzee in Italia. L’olandese, attualmente al Manchester United dopo l’esperienza positiva al Bologna, è molto gradito allo staff tecnico rossonero.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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