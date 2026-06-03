A Montegranaro, si piange la morte improvvisa di Fabrizio Zallocco, avvenuta all’età di 49 anni. La notizia ha colpito la comunità locale, lasciando un vuoto tra amici e conoscenti. La scomparsa è stata comunicata senza dettagli sulle cause. La città si stringe intorno alla famiglia e ai familiari di Zallocco, che era conosciuto per il suo ruolo nel tessuto sociale e comunitario. Nessun’altra informazione è stata resa nota al momento.

Ha lasciato una ferita profonda l’improvvisa scomparsa, all’età di 49 anni, di Fabrizio Zallocco. Venerdì scorso mentre, all’ora di pranzo, stava in un ristorante del centro di Monte San Giusto che era solito frequentare, sarebbe uscito dal locale per prendere una boccata d’aria in quanto si sentiva poco bene. Una volta all’esterno, è caduto a terra privo di sensi dopo aver accusato un malore. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono giunti gli operatori sanitari della Croce Verde, con ambulanza e automedica, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. Carabinieri e polizia locale si sono occupati delle indagini di rito. Il corpo senza vita è stato poi affidato all’impresa Onoranze Funebri Giordano Porfiri, che si occupata del trasporto all’obitorio dell’ospedale ’Murri’ di Fermo per l’ispezione cadaverica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Montegranaro sotto choc per l’addio a Fabrizio Zallocco

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