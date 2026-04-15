La comunità di Morrovalle si trova in lutto per la scomparsa improvvisa di un allenatore delle giovanili, morto mentre si trovava sul campo di gioco. La notizia ha sconvolto anche il mondo del calcio provinciale, che si è riunito per ricordare il mister. La sua passione per l’allenamento dei giovani e il suo ruolo nel club locale sono stati molto apprezzati, lasciando un vuoto tra chi lo conosceva.

Ha gettato nello sconforto Morrovalle e il mondo del calcio provinciale, la tragica scomparsa di mister Giuseppe Canuti mentre era sul rettangolo verde a fare ciò di cui più era appassionato: allenare i ragazzi. Il tecnico 59enne dopo la fine del primo tempo tra gli allievi del suo San Claudio e il Trodica si è accasciato a bordocampo per poi non riprendersi e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo, durati oltre 40 minuti. Ancora da stabilire la data del funerale in quanto la salma, che si trova all’obitorio di Macerata, non è stata riconsegnata ai familiari. Come disposto dal sostituto procuratore Enrico Riccioni, sono in corso accertamenti per verificare se la Figc preveda oppure no, la necessità di essere in possesso di certificati medici per svolgere il ruolo di allenatore, che Canuti ricopriva a livello amatoriale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Muore allenatore delle giovanili, Montegranaro sotto choc

Muore a soli 31 anni: comunità sotto chocSe ne è andata all'improvviso, lasciando tutti senza parole ma con un enorme senso di tristezza e di vuoto interiore.

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