Una forte grandinata ha danneggiato circa l’80% dei raccolti tra Valcerrina e Casalese in Monferrato. I produttori segnalano danni significativi alle colture, con molte aree completamente compromesse. La perturbazione ha colpito in poche ore, lasciando poche possibilità di intervento. Nessuna misura di protezione immediata è stata adottata. La situazione richiede interventi immediati per valutare i danni e pianificare eventuali azioni di recupero.

Come possono i produttori proteggere i raccolti con il nowcasting meteorologico?. Quali strategie agricole servono per contrastare la nuova tropicalizzazione climatica?. Perché i chicchi di grandine hanno causato danni irreversibili alle piante?. Quali strumenti tecnologici permettono di monitorare i radar in tempo reale?.? In Breve Chicchi grandi come albicocche hanno distrutto vigneti, noccioleti e frutteti tra Valcerrina e Casalese.. Elio Gasco e Mauro Bianco di Coldiretti Alessandria segnalano criticità stagionali e climatiche.. Vigili del fuoco e Protezione Civile intervengono per alberi abbattuti e grano allettato.. La tropicalizzazione causa passaggi repentini da siccità a precipitazioni brevi e intensissime. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monferrato: grandine distrugge l’80% dei raccolti tra Valcerrina e Casalese

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