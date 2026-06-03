Mondiali 2026 dalla sabbia alla gloria | leggenda Curaçao

Fino al 2010 giocavano (male) sotto il nome di Antille Olandesi. Poi queste si sono sciolte e la Fifa ha considerato la Nazionale di Curaçao come successore naturale. Diverso il discorso per le Olimpiadi a cui non può partecipare, perché rimane una “nazione costitutiva” del regno dei Paesi Bassi, e il Cio ha regole più restrittive sul riconoscimento di nuovi stati membri. Per questo si sono buttati a capofitto sul calcio. Nel 2010, la federazione finalmente libera da vincoli, ha avuto un’intuizione banale ma efficace: smettere di pescare tra i dilettanti locali e usare l’immenso database dei giocatori con doppio passaporto nati e cresciuti in Olanda. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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