Durante la gara a Monaco, la vettura Aston Martin presenta una livrea cangiante che cambia colore mentre corre. La superficie della vettura riflette la luce in modo diverso in base all’angolazione e alla posizione. La vernice usata contiene pigmenti speciali derivati dai minerali estratti dall’azienda Maaden. Questi componenti tecnici sono integrati nella carrozzeria, creando un effetto visivo che varia durante il percorso.

Come cambia il colore della vettura durante la corsa a Monaco?. Quali componenti tecnici derivano direttamente dall'estrazione dei minerali Maaden?. Perché l'affidabilità del motore Honda mette a rischio la nuova livrea?. Chi disegnerà la nuova AMR26 per affrontare le sfide del 2026?.? In Breve Partnership con Maaden per campagna Dalla roccia alla pista. Nuovo design coinvolge tute di Alonso, Stroll e divise meccanici. Jefferson Slack sottolinea il ruolo dei minerali nella tecnologia F1. Problemi vibrazioni motore Honda e affidabilità AMR26 in discussione. Aston Martin svela la livrea cangiante per il Gran Premio di Monaco in collaborazione con Maaden. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monaco: Aston Martin sfida la tradizione con una livrea cangiante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stroll sfida la crisi Aston Martin: debutto shock nelle GT in FranciaDurante la pausa di cinque settimane nel calendario di Formula 1, Lance Stroll parteciperà alla GT World Challenge Europe Endurance Cup sul circuito...

F1, Cadillac sfida i pronostici: esordio da sogno contro l’Aston MartinUna nuova squadra americana ha sorpreso gli appassionati di Formula 1 nel primo trimestre del campionato 2026, ottenendo risultati inattesi nelle...

Temi più discussi: Fernando Alonso si avvicina a Monaco con un pizzico di speranza.; GP Monaco - Le caratteristiche del tracciato e le mescole scelte; FIA, rivoluzione Monaco: bandito il rapporto di compressione Mercedes; F1 | Aston Martin, Krack ammette: bisogna rimettersi in sesto dopo il Canada.

Aston Martin cambia volto a Monaco: la livrea speciale nasconde una sfida tecnologica reddit

Newey, l'Aston Martin presenta il fenomeno e rimpianto Ferrari: Volevo una sfida nuovaLONDRA (Inghilterra) - Adrian Newey saluta la Red Bull e passa ufficialmente ad Aston Martin. Nelle settimane passate si era parlato di un interesse della Ferrari per l'ingegnere, ma si vociferava ... tuttosport.com

Aston Martin, pronta la sfida a Ferrari FXX K e McLaren P1 GTR con NeweyL'attuale Direttore Tecnico del Red Bull Racing Team, Andrian Newey, potrebbe firmare la nuova hypercar stradale del marchio inglese Aston Martin. L'indiscrezione è di quelle che fa sognare ... motorionline.com