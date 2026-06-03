Mobilità sostenibile cicloturismo e creatività | 250 studenti protagonisti della Bike Future Challenge

Circa 250 studenti hanno partecipato alla Bike Future Challenge, un evento dedicato alla mobilità sostenibile. Durante la manifestazione, hanno realizzato campagne di sensibilizzazione, progetti di cicloturismo e prodotto video, pagine web, plastici territoriali e itinerari sostenibili. È stata anche creata una barretta energetica destinata a chi si muove in bicicletta. La manifestazione ha coinvolto attività legate alla promozione dell’uso della bici e alla creatività giovanile.

Dalle campagne di sensibilizzazione sull’uso della bicicletta ai progetti per il cicloturismo, passando per video, pagine web, plastici territoriali, itinerari sostenibili e una barretta energetica pensata per chi si sposta sulle due ruote. Sono stati gli studenti delle scuole superiori bergamasche i protagonisti dell’evento conclusivo della prima edizione della “ Bike Future Challenge ”, il progetto promosso da Sacbo, la società che gestisce l’Aeroporto di Bergamo, per avvicinare i giovani ai temi della sostenibilità ambientale e della mobilità del futuro. La manifestazione si è svolta mercoledì 3 giugno, in occasione della Giornata mondiale della bicicletta, nella sede dell’ Aero Club Bergamo Guido Taramelli di Orio al Serio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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