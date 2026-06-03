Mirabella propone il controllo di vicinato
Un consigliere comunale ha presentato una mozione per proporre il controllo di vicinato, criticando il patto per la buona movida come insufficiente. La proposta mira a rafforzare la presenza di cittadini nelle aree frequentate di sera. La mozione è stata depositata nel corso della seduta consiliare. Al momento, non sono stati annunciati interventi ufficiali o decisioni definitive sul tema.
Filippo Mirabella della lista Ferri ha depositato una mozione in consiglio comunale, definendo il patto per la buona movida "inadeguato". La proposta di Mirabella mira a istituire il controllo di vicinato in collaborazione con la prefettura, replicando modelli di sicurezza partecipata come avviene a Lecce e Torino per coinvolgere residenti e commercianti nella prevenzione. Mirabella accusa la maggioranza di "aver bocciato soluzioni simili". "Le risse violente e i fatti di sangue di Marina - scrive Mirabella -, sono la conferma di quello che diciamo: il patto per la buona movida è inadeguato. Avevamo già proposto il controllo di vicinato per contrastare furti e microcriminalità, ma la maggioranza votò inspiegabilmente contro, lasciando i cittadini soli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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