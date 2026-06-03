Milano Sud Festival 2026 | una line up che attraversa scene linguaggi e generazioni

Notizia in breve

Dal 4 al 7 giugno si terrà al Parco Ravizza la prossima edizione del Milano Sud Festival. L'evento presenterà una line-up che include diversi generi e stili musicali, coinvolgendo artisti di varie generazioni. Negli ultimi anni il festival ha consolidato la sua presenza nel panorama culturale indipendente di Milano, attirando un pubblico eterogeneo e partecipando a iniziative di rilievo nella scena musicale locale.