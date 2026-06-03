Milano Sud Festival 2026 | una line up che attraversa scene linguaggi e generazioni
Dal 4 al 7 giugno si terrà al Parco Ravizza la prossima edizione del Milano Sud Festival. L'evento presenterà una line-up che include diversi generi e stili musicali, coinvolgendo artisti di varie generazioni. Negli ultimi anni il festival ha consolidato la sua presenza nel panorama culturale indipendente di Milano, attirando un pubblico eterogeneo e partecipando a iniziative di rilievo nella scena musicale locale.
Dal 4 al 7 giugno il Parco Ravizza ospiterà una nuova edizione del Milano Sud Festival, appuntamento che negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più rilevante all’interno del circuito culturale indipendente milanese.. Quattro giornate di programmazione gratuita che metteranno insieme musica dal vivo, dj set, incontri e attività diffuse, con l’obiettivo di trasformare uno dei parchi più frequentati della città in uno spazio aperto alla partecipazione. A colpire dell’edizione 2026 è soprattutto la varietà della proposta musicale. Scorrendo il programma si passa con naturalezza dal pop alternativo alle contaminazioni world, dalla canzone d’autore all’elettronica, fino a progetti difficili da collocare all’interno di un solo genere. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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Ultrasuoni al Milano Sud Festival domenica 7 giugno!
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Milano Sud Festival torna al Parco Ravizza: quattro giorni di musica, cultura e solidarietà dal 4 al 7 giugno 2026. Leggi qui https://www.sestodailynews.net/notizie/economia/24443/milano-sud-festival-torna-al-parco-ravizza-quattro-giorni-di-musica-cultura-e- facebook
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