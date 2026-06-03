A Milano, alcune persone musulmane hanno allestito moschee improvvisate in parchi pubblici perché non hanno un luogo ufficiale dove pregare. La Casa della Cultura musulmana ha riferito di aver vinto un bando, ma ancora non dispone di uno spazio adeguato. La mancanza di strutture permanenti porta a questa soluzione temporanea, con persone che pregano all’aperto in assenza di alternative ufficiali.

Con la stagione estiva, nei parchi di Milano capita di vedere grossi teloni di plastica distesi sul prato e assicurati con lo scotch. Ai fedeli musulmani orfani di strutture dove poter esercitare il culto basta poco per allestire una moschea improvvisata. "Non abbiamo più un posto dove pregare", spiega a "È sempre Cartabianca" l'imam del quartiere., "Prima ci riunivamo all'interno un'associazione culturale ma il Tribunale ha proibito al momento ogni attività. Dal 1° maggio scorso il Comune ci ha autorizzato a venire in questo parco ma solo per la preghiera del venerdì", prosegue il religioso. Tra i fedeli serpeggia il disagio per una soluzione precaria soggetta alle condizioni meteorologiche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Milano, moschee improvvisate nei parchi: "Non abbiamo un posto dove pregare"

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