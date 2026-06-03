Milano Fashion Week Uomo | 75 appuntamenti e il debutto di Thom Browne
Durante la Milano Fashion Week Uomo, sono previsti 75 eventi di sfilata, tra cui il debutto di Thom Browne nella città. La settimana presenta anche altri appuntamenti tra le grandi maison storiche, con sfilate e presentazioni di collezioni autunno-inverno. Tra gli eventi più attesi ci sono le sfilate di marchi consolidati e le presentazioni di nuovi designer. La programmazione include anche eventi collaterali e presentazioni di accessori e calzature.
Chi sfilerà insieme a Thom Browne nel suo debutto milanese?. Quali sono gli appuntamenti imperdibili tra le grandi maison storiche?. Come cambieranno le sfilate con i nuovi formati immersivi?. Dove si svolgeranno le presentazioni dei designer emergenti?.? In Breve Programma prevede 75 appuntamenti tra sfilate fisiche, presentazioni digitali ed eventi speciali.. Thom Browne debutta il 22 giugno in Corso Venezia 16 alle ore 15:00.. Giorgio Armani chiude lunedì 22 giugno in Via Borgonuovo con Leo Dell’Orco.. Campagna comunicativa girata nel chiostro del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia.. Milano ospita 75 appuntamenti tra il 19 e il 23 giugno per la nuova stagione maschile. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Milano Fashion Week Uomo 2026 | Opening Cocktail Camera Moda da Rumore
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