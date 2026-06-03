Milano Fashion Week Uomo | 75 appuntamenti e il debutto di Thom Browne

Notizia in breve

Durante la Milano Fashion Week Uomo, sono previsti 75 eventi di sfilata, tra cui il debutto di Thom Browne nella città. La settimana presenta anche altri appuntamenti tra le grandi maison storiche, con sfilate e presentazioni di collezioni autunno-inverno. Tra gli eventi più attesi ci sono le sfilate di marchi consolidati e le presentazioni di nuovi designer. La programmazione include anche eventi collaterali e presentazioni di accessori e calzature.