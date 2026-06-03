Un giovane di 18 anni è stato condannato per aver aggredito un uomo in Corso Como, a Milano, in un episodio avvenuto il 12 ottobre 2025. Secondo il giudice, l'aggressione si è trattato di una carica di violenza considerata sconsiderata e immotivata. In un messaggio inviato a fine serata, lo stesso ragazzo ha scritto agli amici che non avevano frequentato discoteche, ma si erano divertiti tra risate.

Per il giudice la sintesi del processo è un messaggio che Ahmed Atia, 18 anni, manda a fine serata il 12 ottobre 2025 agli amici: “Raga non siamo entrati in nessuna disco ma ci siamo ammazzati dalle risate “. Mentre si ammazzavano dalle risate il 22enne Davide Simone Cavallo si trovava “in bilico fra la vita e la morte” dopo essere stato pestato “selvaggiamente” con una “ sconsiderata e immotivata carica di violenza ” esplosa da un gruppo in “schiacciante superiorità numerica” per “infierire contro una persona ormai sopraffatta”. “Pugni, calci al volto e coltellate al ventre”. Sono le motivazioni con cui il gup di Milano, Alberto Carboni, il... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Milano, Davide Cavallo aggredito in Corso Como: “Sconsiderata e immotivata carica di violenza”

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Davide Cavallo accoltellato a Corso Como, condannato a 20 anni l'aggressore

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Davide Cavallo accoltellato a Milano in Corso Como, Alessandro Chiani condannato a 20 anni di carcere, 10 mesi per Ahmed AtiaUn episodio di violenza si è verificato a Milano, in Corso Como, dove un uomo è stato accoltellato.

Corso Como, l’abbraccio in aula: Davide Cavallo incontra gli aggressoriIn un'aula del tribunale, si è svolto un confronto tra la vittima e gli aggressori, con la presenza di Davide Cavallo.

Temi più discussi: L'idea di Sala per Davide Cavallo, lo studente che ha abbracciato i suoi aggressori: Un testimone straordinario; Davide Cavallo che abbraccia i suoi aggressori è la lezione di umanità che ci serviva; La parole di Davide; Davide Cavallo accoltellato a Milano, la lettera del padre Salvo: Il perdono ferma l’odio.

Lettera agli aggressori, le parole di Davide Cavallo Lo studente originario di Ragusa aggredito a Milano da un gruppo di cinque ragazzi per 50 euro ha scritto una lettera raccontando il suo calvario e la sua determinazione @TgrRai @maudilucchio x.com

L’agghiacciante disumanità degli aggressori di Davide Cavallo: Alessandro Chiani non riusciva a smettere di ridereLe motivazioni della sentenza con cui il gup di Milano, Alberto Carboni, ha condannato a 20 anni il giovane che a ottobre ha accoltellato lo studente bocconiano: Un carattere che si pone oltre le sog ... ilgiorno.it

Davide Cavallo, Alessandro Chiani ha riso quando ha saputo di averlo paralizzato. Ho un'arma micidiale, devo bucare i tossiciC'è freddezza, disumanità e crudeltà nelle motivazioni che hanno portato alla condanna a 20 anni di carcere di Alessandro Chiani, imputato di tentato ... leggo.it