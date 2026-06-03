Milano 8 presidi medici a rischio | il nodo dei cantieri fermi

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, otto presidi medici sono a rischio chiusura a causa dei cantieri fermi. Dopo la scadenza europea, non è ancora chiaro come verranno finanziate le sette strutture rimanenti. Inoltre, si stanno valutando i fondi regionali che potrebbero sostituire i miliardi del PNRR destinati alla via Betti. La sospensione dei lavori ha creato incertezza sulla continuità dei servizi sanitari nelle aree interessate.

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Come verranno finanziate le restanti 7 strutture dopo la scadenza europea? Quali fondi regionali sostituiranno i miliardi del PNRR per via Betti? Cosa accadrà ai 39 milioni di euro destinati ai nuovi presidi? Quando inizieranno i lavori nei terreni attualmente fermi a Milano??? In Breve Rischio perdita 39 milioni di euro per 8 presidi medici milanesi. Regione utilizza fondi propri per via Betti 71 nel quartiere Gallaratese. Scadenza fondi PNRR fissata entro la fine di giugno. Pian . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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