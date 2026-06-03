A Milano, otto presidi medici sono a rischio chiusura a causa dei cantieri fermi. Dopo la scadenza europea, non è ancora chiaro come verranno finanziate le sette strutture rimanenti. Inoltre, si stanno valutando i fondi regionali che potrebbero sostituire i miliardi del PNRR destinati alla via Betti. La sospensione dei lavori ha creato incertezza sulla continuità dei servizi sanitari nelle aree interessate.

Come verranno finanziate le restanti 7 strutture dopo la scadenza europea? Quali fondi regionali sostituiranno i miliardi del PNRR per via Betti? Cosa accadrà ai 39 milioni di euro destinati ai nuovi presidi? Quando inizieranno i lavori nei terreni attualmente fermi a Milano??? In Breve Rischio perdita 39 milioni di euro per 8 presidi medici milanesi. Regione utilizza fondi propri per via Betti 71 nel quartiere Gallaratese. Scadenza fondi PNRR fissata entro la fine di giugno. Pian . 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ameve.eu - Milano, 8 presidi medici a rischio: il nodo dei cantieri fermi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cantieri fermi e terreni da bonificare: a Milano spariscono 8 ambulatori medici da 39 milioniA Milano, otto ambulatori medici sono stati chiusi, e terreni in attesa di bonifica.

Metrotranvia Milano-Seregno, sul rischio stop a Paderno è rivolta in Brianza. Il nodo cantieri a Desio e SeregnoLa metrotranvia che collega Milano a Seregno rischia di fermarsi a Paderno, suscitando preoccupazioni tra i Comuni della Brianza.

Si parla di: Maxi blitz a Milano Certosa, dopo l'omicidio di Gianluca Ibarra: quasi 300 persone controllate; L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, tra i vincitori del Premio Sanità Digitale 2026 del Politecnico di Milano.

Milano, mancano 600 medici di base. Solo 20 rispondono al bando: nessuno sceglie il Municipio 6. Ciascun dottore ha tra i 1500 e i 1800 pazientiI quartieri più scoperti sono Muggiano, Giambellino e Quarto Oggiaro, difficoltà anche a Corvetto e Rogoredo. Nel Milanese la soluzione-tampone degli ambulatori medici territoriali (una sorta di guard ... milano.corriere.it