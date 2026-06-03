Il nuovo singolo della cantante americana si intitola “Love Will Show Us Our Way” e sta circolando in diversi paesi.

Si intitola “Love Will Show Us Our Way” il nuovo singolo della cantante americana MIIST. Un’altra operazione internazionale visto che il video ufficiale è composto da clip che l’artista chiede ai suoi fan sparsi per l’intero mondo. clip dentro cui l’amore, l’incontro e la condivisione siano momenti di semplicità e normalità. l’amore è la nostra via, canzone dal suono di sintesi ed elegante che MIIST affida alla produzione dell’italiano Mauro Malavasi. L’avevamo ampiamente conosciuta per lo scorso singolo “Could You Lend Me a Smile”, tradotto in tantissime lingue e affidato anche alla rilettura di artisti del mondo, ognuno nella propria lingua. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - MIIST: un nuovo singolo che gira il mondo

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