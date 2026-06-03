Migranti Open Arms soccorre 58 persone nel Mediterraneo centrale | 24 sono minori non accompagnati

La nave Open Arms ha soccorso 58 migranti nel Mediterraneo centrale nelle prime ore di oggi, durante la sua 126esima missione. Tra loro ci sono 24 minori non accompagnati. I migranti sono stati tratti in salvo senza incidenti. La nave prosegue verso un porto sicuro. Non sono stati segnalati feriti o altre complicazioni durante il salvataggio. La presenza di minori non accompagnati è confermata. La missione è ancora in corso.

Sono 58 le persone soccorse nel Mediterraneo centrale dalla nave Open Arms nel corso delle prime ore del mattino, durante la sua 126esima missione. Tra loro ci sono cittadini provenienti da Eritrea, Sudan, Somalia, Egitto e Bangladesh. Nel gruppo sono presenti anche 24 minori non accompagnati. Partiti dalla Libia e in mare da oltre 24 ore Le persone soccorse erano partite da Al-Khums, in Libia, e si trovavano in acqua da oltre 24 ore a bordo di un’imbarcazione in fibra. Open Arms è intervenuta mettendo immediatamente in sicurezza i naufraghi e fornendo loro i giubbotti di salvataggio. Imbarcazione sovraffollata e senza dispositivi di salvataggio Le condizioni della barca hanno reso necessaria l’assistenza alle persone e il loro trasbordo sulla nave della Ong per garantirne la sicurezza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Open Arms, Cassazione: definitiva assoluzione per Matteo Salvini

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