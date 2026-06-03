MFAT il grasso che guarisce Artrosi sport e tumori nella nuova era della medicina rigenerativa

È stato annunciato che l’MFAT, un tipo di grasso utilizzato in medicina rigenerativa, può essere impiegato anche nel trattamento oncologico. La ricerca ha evidenziato che questa sostanza agisce come un “bioreattore naturale”, in grado di trasportare farmaci antitumorali direttamente nel punto della malattia. Oltre alle applicazioni ortopediche, l’MFAT viene studiato come possibile strumento per interventi contro i tumori.

Accanto alle applicazioni ortopediche (è già utilizzato con successo nel trattamento dell’artrosi e delle patologie muscoloscheletriche, anche legate all’attività sportiva), la ricerca apre scenari innovativi in ambito oncologico. L’MFAT si configura, infatti, come un «bioreattore naturale», capace di veicolare farmaci antitumorali direttamente nel sito della malattia. Il Professor Tremolada ha partecipato alla sessione Regenerative Medicine: Translating Science into Care, insieme a ricercatori e clinici di alcuni tra i più importanti centri italiani: Università del Sannio, Centro Cardiologico Monzino, IRCCS Galeazzi, Columbus Clinic Center,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Il grasso che cura: la nuova frontiera rigenerativa

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