Alle 19:15, il cielo sopra Roma è sereno. Durante il giorno, nel nord del Paese, il mattino si è aperto con cieli poco nuvolosi o sereni, senza precipitazioni registrate. La giornata si è svolta con condizioni di tempo stabile, senza variazioni significative nelle nuvole o nelle temperature. Nessun evento meteorologico estremo è stato segnalato nelle ore precedenti.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con prime precipitazioni tra Piemonte e Valle D'Aosta in serata e nottata e ha detto intenso peggioramento con acquazzoni e temporali in transito da nord-ovest verso al centro al mattino cielo in prevalenza soleggiati al pomeriggio qualche addensamento in transito in più ma senza fenomeni associati in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi isolati piovaschi attesi sulla Toscana settentrionale al sud e sulle Isole condizioni di stabilità... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Meteo Roma del 03-06-2026 ore 19:15

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