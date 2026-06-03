Meteo fase instabile e poi?

Oggi il tempo sarà molto instabile, con piogge e nuvole diffuse. L’instabilità sarà più intensa al Nordest e lungo le aree tirreniche del Centro. Le condizioni meteo rimarranno variabili per tutta la giornata, con possibili rovesci e temporali. La previsione indica che la situazione potrebbe migliorare nelle ore successive, ma ancora non ci sono conferme definitive. La giornata si presenta quindi caratterizzata da condizioni meteorologiche movimentate, con peggioramenti diffusi e temporanei miglioramenti nel corso della giornata.

La giornata di oggi sarà piuttosto movimentata secondo IlMeteo.it. L’instabilità sarà marcata già dal mattino, soprattutto sulle regioni del Nordest e lungo i settori tirrenici del Centro. Con il passare delle ore i fenomeni tenderanno ad estendersi anche versante adriatico centro-meridionale, dove nel pomeriggio non mancheranno rovesci e fenomeni temporaleschi. In alcune zone le precipitazioni potrebbero risultare particolarmente intense e risultare a carattere grandinigeno, accompagnate anche da raffiche di vento. Giovedì 4 Giugno si assisterà ad un lieve e temporaneo aumento della pressione atmosferica, sufficiente a favorire una gran parte di giornata nel complesso più asciutta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Tendenza meteo 15 giorni: fase instabile, piogge a intermittenza per tutta la settimana

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