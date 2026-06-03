Meteo allerta temporali e grandine | l’Italia sotto la perturbazione

Oggi l’Italia è sotto una perturbazione con temporali e grandinate. Le regioni più colpite sono quelle del Nord e del Centro, con possibili grandinate e raffiche di vento. Nel pomeriggio, i temporali più intensi si concentreranno nelle zone interne e nelle aree montuose, con rischio di colpi di vento e precipitazioni abbondanti. La perturbazione interessa anche alcune aree del Sud, con fenomeni temporanei e localizzati.

Quali regioni rischiano grandinate e colpi di vento oggi?. Dove colpiranno i temporali più intensi nel pomeriggio?. Come cambieranno le temperature tra Nord e Sud?. Quali zone subiranno i venti più forti durante la giornata?.? In Breve Temperature massime tra 25 gradi a Genova e 33 gradi a Palermo.. Venti di Maestrale sulle Isole Maggiori e venti meridionali al Sud.. Temporali intensi previsti nel pomeriggio tra Veneto, Romagna e Puglia.. Rischio grandinate e colpi di vento su Friuli Venezia Giulia e Adriatico.. Instabilità meteorologica e possibili fenomeni intensi in tutta Italia per mercoledì 3 giugno 2026. La pressione atmosferica rimarrà debole su tutto il territorio nazionale questo mercoledì 3 giugno 2026, portando un tempo diffusamente instabile che colpirà il Nordest già dalle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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