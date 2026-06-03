L'Europa sta affrontando un progressivo declino senza un crollo improvviso. La perdita delle radici culturali e demografiche si manifesta con un calo delle nascite e l'aumento dell'età media, che riducono la popolazione attiva. Questi fattori minano la stabilità economica e sociale del continente, rendendo più difficile sostenere i servizi pubblici e la crescita futura, senza che si verifichi un collasso immediato.

Come può l'Europa dissolversi senza un collasso violento e improvviso?. Quali fattori demografici stanno minando la stabilità del continente?. Perché le istituzioni privilegiano l'ambientalismo rispetto alla crisi identitaria?. Cosa può impedire il naufragio culturale delle radici europee?.? In Breve Nuovo volume pubblicato con la casa editrice LiberiLibri. Priorità politiche su ambientalismo e diritti rispetto a demografia e islamizzazione. Rischi di antisemitismo e conflitti bellici ai confini del territorio europeo. Dissoluzione dell'Unione Europea descritta come processo subdolo e non violento. L’analisi di Giulio Meotti sul declino delle radici europee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meotti: l’Europa rischia il declino per la perdita delle radici

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