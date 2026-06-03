Nel giorno della Festa della Repubblica, le dichiarazioni di Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, hanno riacceso il confronto politico sulla tradizionale parata del 2 giugno. L’esponente di Avs ha chiesto di eliminare la sfilata militare, sostenendo la necessità di ridefinire il significato della ricorrenza. Alle sue parole ha risposto anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La presa di posizione è stata affidata ai social e ha generato reazioni immediate, riportando al centro del dibattito pubblico il tema del ruolo delle celebrazioni istituzionali e del loro formato. La proposta di Ilaria Salis sulla parata del 2 giugno. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Mentre il Paese festeggia Ilaria Salis choc: “Cosa bisogna fare il 2 giugno”

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Ilaria Salis, Landini: Fatto inquietante, bisogna fare chiarezza

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