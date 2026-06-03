La serie italiana ha concluso la serata con il 16,3% di share, pari a circa 2.186.000 spettatori, battendo in audience lo show condotto da Alberto Angela. La trasmissione ha registrato una performance superiore rispetto alle altre reti, consolidando la sua posizione nel prime time. La differenza di ascolti evidenzia la preferenza del pubblico per questa produzione rispetto alla concorrenza di Angela.

L'altra sera la serie si è chiusa con un buon 16,3% di share (2.186.000 spettatori) contro quella corazzata di ascolti che è Alberto Angela. A dimostrazione che, forse, c'è ancora speranza di rivedere una stagione successiva dei Cesaroni 7. L'esperimento - e si trattativa appunto di un esperimento - di mandare in onda una sola puntata a sera non ha funzionato come si sperava, così nel finale di stagione Canale 5 ha rimessoinsieme tutte e due le ultime puntate. Si vede che è difficile scardinare le abitudine del pubblico: l'obiettivo, come ha provato a fare anche Raiuno, era quello di limitare i tempi della prima serata (ormai finisce a mezzanotte), per l'allungamento dei game show dell'access prime time e quindi mandare a letto gli spettatori a un orario decente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meglio i "Cesaroni" doppi

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