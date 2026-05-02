CANALE 5 SUI CESARONI | UN SOLO EPISODIO PER VALORIZZARLI AL MEGLIO

Lunedì 4 maggio, su Canale 5, andrà in onda il quarto episodio della serie “I Cesaroni – Il Ritorno”, diretto e interpretato da Claudio Amendola. La puntata rappresenta l’unico episodio della stagione e sarà trasmesso in diretta. La serie segue le vicende di una famiglia e dei loro rapporti, con un focus sulla valorizzazione dei personaggi principali attraverso questa singola puntata.

Lunedì 4 maggio, quarto appuntamento su Canale 5 con I Cesaroni – Il Ritorno, diretta e interpretata da Claudio Amendola. La nota ufficiale Mediaset. Da questa sera, la serie co-prodotta da RTI-Publispei andrà in onda su Canale 5 con un episodio a settimana, accompagnando così il pubblico per più settimane. Una scelta editoriale pensata per valorizzare al massimo una delle serie più amate dai telespettatori. Dopo le prime serate, I Cesaroni – Il Ritorno ha mostrato una forte capacità di coinvolgere anche il pubblico più giovane, registrando il 33% di share media nella fascia 15-34 anni, che sale al 36% nella fascia 25-34 anni. Risultati che confermano la contemporaneità del racconto e la sua capacità di parlare a tutte le generazioni.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5 SUI CESARONI: “UN SOLO EPISODIO PER VALORIZZARLI AL MEGLIO” CANALE 5 SUI CESARONI “UN SOLO EPISODIO PER VALORIZZARLI AL MEGLIO” Notizie correlate “I Cesaroni in onda con un solo episodio a settimana”, Canale 5 segue Rai 1 e restringe la prima serataNuove strategie di prima serata per Rai1 e Canale5, intenzionate nelle prossime settimane a testare la messa in onda di un solo episodio delle... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: TG5: E stasera I Cesaroni Video; Claudio Amendola: Cambiare l’orario della messa in onda dei Cesaroni? Chiedetelo a Mediaset; I Cesaroni - Il ritorno, trama della terza puntata su Canale 5: arriva la telefonata di Eva!; I Cesaroni: Terza puntata Video. I Cesaroni cambiano di programmazione: la novità per il pubblico di Canale 5I Cesaroni sono tra le serie tv più seguite in questo momento in Italia. La fiction con protagonista Claudio Amendola ha fatto registrare ottimi ascolti ... ilsipontino.net I Cesaroni deludono il pubblico di Canale 5: Rai 1 torna a vincere, gli ascoltiGli ascolti del 27 aprile 2026: ottimi numeri per Rai 1 che vince contro I Cesaroni. Cala ancora la fiction di Canale 5 ... ultimenotizieflash.com # Il Ponte de San Paternian (Ponte di San Paterniano) sul canale Rio di San Luca a Venezia di notte. - facebook.com facebook Il Canale 14 israeliano riferisce che il nuovo comandante della Marina dell'IDF sta pianificando un approccio più aggressivo nei confronti della flottiglia di aiuti umanitari diretta a Gaza, in contrasto con le risposte fornite in precedenza. Il gruppo di analisti milita x.com