CANALE 5 SUI CESARONI | UN SOLO EPISODIO PER VALORIZZARLI AL MEGLIO

Da bubinoblog 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 4 maggio, su Canale 5, andrà in onda il quarto episodio della serie “I Cesaroni – Il Ritorno”, diretto e interpretato da Claudio Amendola. La puntata rappresenta l’unico episodio della stagione e sarà trasmesso in diretta. La serie segue le vicende di una famiglia e dei loro rapporti, con un focus sulla valorizzazione dei personaggi principali attraverso questa singola puntata.

Lunedì 4 maggio, quarto appuntamento su Canale 5 con I Cesaroni – Il Ritorno,  diretta e interpretata da Claudio Amendola. La nota ufficiale Mediaset. Da questa sera, la serie co-prodotta da RTI-Publispei andrà in onda su Canale 5 con un episodio a settimana, accompagnando così il pubblico per più settimane. Una scelta editoriale pensata per valorizzare al massimo una delle serie più amate dai telespettatori. Dopo le prime serate,  I Cesaroni – Il Ritorno  ha mostrato una forte capacità di coinvolgere anche il pubblico più giovane, registrando il 33% di share media nella fascia 15-34 anni, che sale al 36% nella fascia 25-34 anni. Risultati che confermano la contemporaneità del racconto e la sua capacità di parlare a tutte le generazioni.🔗 Leggi su Bubinoblog

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