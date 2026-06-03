Le med-spa coreane sono cliniche estetiche che offrono trattamenti avanzati per migliorare l’aspetto. A Seoul, queste strutture sono molto frequentate e rappresentano una tendenza diffusa tra chi cerca risultati immediati. I trattamenti includono procedure non invasive e tecnologie di ultima generazione. La presenza di queste cliniche ha anche contribuito a far crescere il turismo legato al settore estetico nella capitale.

Corea, epicentro del turismo beauty L'idea di prendere l'aereo per accedere a certi trattamenti estetici non è nuova. La Turchia, per esempio, offre da tempo soggiorni all-inclusive per chi desidera sottoporsi a interventi chirurgici veri e propri, approfittando di costi più contenuti rispetto a molti altri paesi. C'è chi arriva da molto lontano per affrontare un trapianto di capelli o un lifting vero e proprio, senza dubbio procedure mediche complesse che vanno affrontate con la massima serietà. Il beauty tourism coreano è invece molto diverso: non si viene per il bisturi, quanto per sperimentare la crème de la crème dei trattamenti estetici non invasivi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Med-spa coreane, che cosa sono e perché dettano tendenza (trainando persino il turismo)

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