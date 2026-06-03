Maxi schianto sulla Statale 36 cinque feriti | traffico paralizzato

Un incidente sulla Statale 36 ha coinvolto un camion e due furgoni, che si sono scontrati frontalmente, bloccando l'intera carreggiata tra i guard rail. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato cinque persone in ospedale. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, causando lunghe code e disagi alla viabilità. Non sono stati riportati dettagli sulle condizioni dei feriti.

Un camion e due furgoni che si incrociano nel modo peggiore possibile, bloccando fisicamente l'intera carreggiata da un guard rail all'altro. È quanto accaduto questa mattina, mercoledì 3 giugno, sulla Strada Statale 36 del lago di Como e dello Spluga, al chilometro 28,900, nel tratto tra Briosco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Doppia emergenza sull'autostrada A14: urto tra Tir, due feriti e una strage di polli

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