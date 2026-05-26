Masters of the Universe | Perchè il film di He-Man sarà più violento del cartone
Il mitico mondo di Eternia sta per fare il suo trionfale ritorno sul grande schermo. Il tanto atteso live-action Masters of the Universe (2026) si appresta a conquistare le sale cinematografiche mondiali, promettendo di unire i nostalgici Millennials cresciuti con la serie animata degli anni ’80 a una nuova generazione di giovanissimi spettatori. La regia del progetto è stata affidata a un nome d’eccellenza per la rinascita dei grandi franchise: Travis Knight, già acclamato dietro la macchina da presa per lo spin-off di Transformers, Bumblebee. La Trama del Film: Il Ritorno del Principe Adam. La sinossi ufficiale di questa nuova iterazione introduce un interessante e dinamico twist narrativo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Masters of the Universe e il problema degli adattamenti troppo fedeli
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Poi, giusto per fare un po’ di polemica. Da uno che vivrebbe vestito da Star Wars normalmente… Nella prima foto il Chinese Theatre allestito come il Castello di Greyskull per la premiere di Masters of the Universe e nella seconda con uno striscione in PVC p facebook
detto ad almeno dieci miei amici del mio desiderio di vedere masters of the universe il giorno dell’uscita e nessuno sapeva di cosa stessi parlando farà due euro al botteghino ma saranno miei quei due euro x.com
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