Masters of the Universe | Perchè il film di He-Man sarà più violento del cartone

Il mitico mondo di Eternia sta per fare il suo trionfale ritorno sul grande schermo. Il tanto atteso live-action Masters of the Universe (2026) si appresta a conquistare le sale cinematografiche mondiali, promettendo di unire i nostalgici Millennials cresciuti con la serie animata degli anni ’80 a una nuova generazione di giovanissimi spettatori. La regia del progetto è stata affidata a un nome d’eccellenza per la rinascita dei grandi franchise: Travis Knight, già acclamato dietro la macchina da presa per lo spin-off di Transformers, Bumblebee. La Trama del Film: Il Ritorno del Principe Adam. La sinossi ufficiale di questa nuova iterazione introduce un interessante e dinamico twist narrativo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Masters of the Universe e il problema degli adattamenti troppo fedeli

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