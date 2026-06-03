Marocco-Madagascar | analisi tattica per un’amichevole da non perdere

Da justcalcio.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo stadio di Rabat sta per accogliere un’amichevole tra il Marocco e Madagascar. La partita segna l’inizio della preparazione del team marocchino in vista dei Mondiali 2026. La squadra di casa si sta concentrando sulle strategie tattiche, mentre il Madagascar si prepara a mettere in campo le proprie forze. L’incontro è atteso come un momento cruciale per entrambe le squadre.

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L’angolo della partita. Lo Stadio di Rabat si prepara a ospitare un incontro che rappresenta un crocevia importante per il Marocco, atteso all’inizio del suo cammino di preparazione in vista dei Mondiali 2026. I “Leoni dell’Atlante”, sotto la guida di Walid Regragui, scendono in campo con l’obiettivo di continuare a costruire solidezze e strategia, forte di una forma impressionante testimoniata dalla schiacciante vittoria per 5-0 contro il Burundi. Dall’altra parte, il Madagascar deve affrontare una trasferta complessa, consapevole del significativo gap tecnico, ma pronto a confrontarsi con una big del calcio mondiale senza la pressione del risultato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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