Marianna Aprile ospite a Pisa a ' Scrittori in borgo - La Nunziatina'

Da pisatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marianna Aprile è stata ospite a Pisa durante l’evento 'Scrittori in borgo - La Nunziatina'. Ha presentato il suo nuovo libro intitolato 'La promessa. Dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta'. La scrittrice ha parlato delle tematiche trattate nel volume, concentrandosi sul percorso storico delle donne verso le cariche politiche e le sfide ancora presenti.

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Marianna Aprile presenta il suo nuovo libro, 'La promessa. Dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta'. Rizzoli EditoreL'autrice dialogherà con Francesca FranceschiMarianna Celeste Aprile, figlia di Pino Aprile, è giornalista e conduttrice. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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