Marianna Aprile ospite a Pisa a ' Scrittori in borgo - La Nunziatina'

Da pisatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marianna Aprile è intervenuta a Pisa durante l’evento 'Scrittori in borgo - La Nunziatina' per presentare il suo nuovo libro, intitolato 'La promessa. Dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta'. La scrittrice ha illustrato il contenuto dell’opera, che ripercorre la lotta per i diritti femminili e le tappe storiche legate alla conquista del voto e alla prima donna al governo.

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Marianna Aprile presenta il suo nuovo libro, 'La promessa. Dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta'. Rizzoli EditoreL'autrice dialogherà con Francesca FranceschiMarianna Celeste Aprile, figlia di Pino Aprile, è giornalista e conduttrice. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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