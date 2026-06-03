María Zambrano l’orbita di un pensiero incarnato
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Torna in libreria Note di un metodo, di María Zambrano grazie a Edizioni degli animali (pp. 141, euro 22) e alle cure sapienti di Rosella Prezzo che firma una imperdibile. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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