María Zambrano l’orbita di un pensiero incarnato

Torna in libreria Note di un metodo, di María Zambrano grazie a Edizioni degli animali (pp. 141, euro 22) e alle cure sapienti di Rosella Prezzo che firma una imperdibile. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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