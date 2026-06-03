Maresca dice addio a FdI | il consigliere di Sinislam sale sul carro di Vannacci E non sarà l' unico

Da genovatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un consigliere comunale di Genova, già assessore della giunta precedente, ha annunciato il passaggio da Fratelli d’Italia a Futuro Nazionale. La decisione è stata comunicata pubblicamente e rappresenta un cambio di schieramento politico. Il consigliere si unisce a un movimento guidato dal generale Roberto Vannacci. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa scelta o su eventuali altre adesioni.

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Francesco Maresca, consigliere comunale genovese ed ex assessore della giunta Bucci, ha annunciato il proprio passaggio da Fratelli d'Italia a Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci. Si parla anche di altri consiglieri municipali pronti a fare il ‘salto’ verso il nuovo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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