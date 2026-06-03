Stasera su Rai 2 arriva il finale di stagione di Mare Fuori 6: tensioni al limite, scelte decisive e rivelazioni sconvolgenti chiudono il percorso di alcuni dei protagonisti all'IPM. Stasera mercoledì 3 giugno su Rai 2 va in onda il finale di stagione di Mare Fuori 6, un episodio carico di emozioni e colpi di scena. Le storie dei protagonisti giungono a un punto di svolta tra tradimenti, nuove consapevolezze e decisioni che segneranno il loro futuro. Mare Fuori 6, il riassunto della puntata precedente Il clima all'interno dell'IPM è diventato sempre più pesante. Da una parte ci sono le tre sorelle, dall'altra il gruppo guidato da Simone, con uno scontro che sembra ormai inevitabile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mare Fuori 6 stasera su Rai 2 finale di stagione: anticipazioni delle trame del 3 giugno

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Mare Fuori 6, stasera su Rai2 finale di stagione: tra i protagonisti c'è Antoine

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