Diego Maradona junior ha commentato le recenti critiche rivolte ad Allegri, sottolineando che anche suo padre ha ricevuto fischi quando giocava a Napoli. In un’intervista, ha detto che il clima attorno all’allenatore attuale è simile a quello che si respirava ai tempi del padre, senza entrare nel merito delle opinioni. Ha aggiunto che i fischi sono parte del calcio e che ogni squadra vive momenti di contestazione.

Diego Maradona junior è stato intervistato da Repubblica Napoli, a firma Pasquale Tina, sul mormorio social che tiene banco da quando Allegri è stato scelto da Aurelio De Laurentiis come direttore del Napoli. Il che, ripetiamolo, non vuol dire che i tifosi del Napoli siano in massa contro Allegri. Una cosa sono i social, frequentati da persone che hanno tanto tempo a disposizione nella vita, così come le trasmissioni radiofoniche parte ai tifosi. E un’altra la gran massa dei tifosi, come peraltro evidenziato dal sondaggio dell’Istituto Piepoli. Maradona jr. “Hanno distrutto Ancelotti che a Madrid ha vinto tutto”. Va anche ricordato che i detrattori di Allegri sono anche quelli che urlano di più. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Maradona junior: “Le critiche ad Allegri? A Napoli hanno fischiato persino mio padre”

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