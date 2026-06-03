manfredonia indagato il 15enne alla guida dello scooter per omicidio stradale

Notizia in breve

Un 15enne è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale dopo un incidente a Manfredonia. Il ragazzo era alla guida di uno scooter coinvolto in un incidente mortale. La procura ha aperto un fascicolo e avviato le indagini, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sui soggetti coinvolti. La polizia ha sequestrato lo scooter e ascoltato testimoni. La famiglia del giovane vittima ha presentato denuncia.