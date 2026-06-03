Manfredonia indagato il 15enne alla guida dello scooter per omicidio stradale
Un 15enne è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale dopo un incidente a Manfredonia. Il ragazzo era alla guida di uno scooter coinvolto in un incidente mortale. La procura ha aperto un fascicolo e avviato le indagini, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sui soggetti coinvolti. La polizia ha sequestrato lo scooter e ascoltato testimoni. La famiglia del giovane vittima ha presentato denuncia.
La Procura per i Minorenni di Bari ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale il 15enne che era alla guida della moto coinvolta nell’incidente costato la vita ad Antonio Sinisi, 14 anni, avvenuto alla periferia di Manfredonia. Il ragazzo guidava senza patente. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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