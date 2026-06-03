Il Consorzio Global Fresh Fruit ha firmato due Contratti di Filiera del PNRR, destinando circa 50 milioni di euro. Le risorse sono rivolte a sostenere due settori chiave dell’agroalimentare del Sud Italia: la coltivazione di mandorle e le produzioni biologiche. L’investimento mira a rafforzare queste filiere e a promuoverne lo sviluppo.

Tarantini Time Quotidiano Un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro destinato a rafforzare due comparti strategici dell’agroalimentare del Sud Italia: la mandorlicoltura e le produzioni biologiche. È questo il risultato raggiunto dal Consorzio Global Fresh Fruit di Massafra, che ha ufficialmente sottoscritto i Contratti di Filiera relativi ai programmi “La Nostra Mandorla – facciamoFILIERA” e “BIOAUGMENTED”, nell’ambito della Misura PNRR M2C1 – Investimento 3.4 dedicata al Fondo Rotativo per i Contratti di Filiera. I due programmi coinvolgono circa quaranta aziende distribuite tra Puglia, Basilicata e Sicilia e prevedono interventi lungo tutta la catena produttiva, dalla coltivazione alla trasformazione, passando per stoccaggio, commercializzazione e innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Mandorla e biologico, investimenti per 50 milioni: il Consorzio Global Fresh Fruit firma due Contratti di Filiera del PNRR

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