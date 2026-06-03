Una tromba d'aria ha interessato alcuni quartieri della città, causando danni e disagio. Dal Campidoglio non sono stati segnalati interventi di assistenza o ripristino. La presenza di maltempo ha evidenziato carenze nelle misure di sicurezza e gestione dell’emergenza, secondo quanto dichiarato da un rappresentante locale. La mancanza di interventi tempestivi è stata criticata, mentre le condizioni meteorologiche persistono nella zona.

Il nubifragio di oggi ha causato gravi danni a Roma, Santori chiede interventi urgenti al sindaco Gualtieri. “Piove, e ancora una volta la macchina della sicurezza capitolina mostra evidenti lacune, con una totale assenza di interventi di assistenza e ripristino. Chiediamo al sindaco Gualtieri di prevedere un intervento straordinario e immediato per adeguare i servizi di emergenza e riattivazione alle necessità della Capitale”. Questa è la dichiarazione rilasciata in una nota dal capogruppo della Lega Capitolina Fabrizio Santori, che commenta i danni causati dal nubifragio che questa mattina si è abbattuto su Roma. Nell’area dei Prati... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Maltempo: Santori (Lega), tromba aria sui quartieri, silenzio e immobilismo dal Campidoglio

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