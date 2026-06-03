Maltempo in Veneto Stefani | Risposta rapida della protezione civile

Durante la Festa della Repubblica, il Veneto è stato colpito da una forte ondata di maltempo, che ha causato allagamenti e danni alle infrastrutture. La protezione civile ha risposto rapidamente, attivando le squadre di soccorso e le operazioni di messa in sicurezza. Le strade sono state allagate, alcune zone sono rimaste isolate e sono stati registrati danni alle reti idriche. Nessuna vittima è stata segnalata fino a ora.

Il giorno della Festa della Repubblica è stato segnato da una violenta ondata di maltempo che ha colpito duramente il Veneto, mettendo alla prova la tenuta idraulica e i sistemi di soccorso.Nella giornata del 2 giugno, una complessa dinamica atmosferica ha richiesto un presidio capillare su ogni. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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