Maja Chwali?ska sorprende il mondo del tennis | quanto guadagna la nuova stella polacca

Notizia in breve

Maja Chwalinska ha guadagnato circa 200.000 euro nel 2023, secondo i dati ufficiali. La giocatrice polacca ha partecipato a diversi tornei del circuito WTA, ottenendo risultati che le hanno permesso di accumulare questa cifra. Il suo reddito deriva principalmente dai premi in denaro e dalle sponsorizzazioni. La sua classifica attuale si aggira intorno alla posizione 150 del ranking mondiale. La giovane atleta ha ottenuto i migliori risultati in singolo e doppio in varie competizioni internazionali.