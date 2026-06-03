Maja Chwali?ska sorprende il mondo del tennis | quanto guadagna la nuova stella polacca
Maja Chwalinska ha guadagnato circa 200.000 euro nel 2023, secondo i dati ufficiali. La giocatrice polacca ha partecipato a diversi tornei del circuito WTA, ottenendo risultati che le hanno permesso di accumulare questa cifra. Il suo reddito deriva principalmente dai premi in denaro e dalle sponsorizzazioni. La sua classifica attuale si aggira intorno alla posizione 150 del ranking mondiale. La giovane atleta ha ottenuto i migliori risultati in singolo e doppio in varie competizioni internazionali.
Scopriamo insieme quanto guadagna Maja Chwalinska, la nuova stella del tennis che sta facendo sognare. Maja Chwalinska è stata una bellissima sorpresa per gli appassionati di tennis. Ma quanto guadagna la tennista? A quanto ammonta il suo patrimonio? Scopriamolo insieme. Per molti appassionati di tennis il nome di Maja Chwalinska rappresenta una delle sorprese più belle della stagione. La tennista polacca sta vivendo il momento più importante della sua carriera grazie allo straordinario percorso compiuto al Roland Garros, torneo che le ha permesso non solo di ottenere risultati sportivi prestigiosi, ma anche di migliorare in modo significativo la propria situazione economica. 🔗 Leggi su Novella2000.it
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