Magazzinieri impiegati elettricisti e falegnami | le offerte di lavoro della settimana nel novarese

Quattrocento posti di lavoro sono disponibili questa settimana nei Centri per l’impiego di Novara e Borgomanero. Le figure richieste includono magazzinieri, impiegati, elettricisti, operatori di aree verdi e falegnami. Le offerte sono rivolte a candidati con diverse esperienze e qualifiche, senza specificare limiti di età o provenienza. La maggior parte delle posizioni richiede contratti a tempo determinato o indeterminato. Le selezioni sono aperte e le candidature possono essere presentate presso i centri o online.

Magazzinieri, impiegati, elettricisti, operatori di aree verdi e falegnami. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dai Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero.Ecco gli annunci attivi fino a martedì 9 giugno. Per candidarsi o per la ricerca di altri annunci è possibile. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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