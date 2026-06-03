Lussemburgo-Italia | l’analisi tattica di una sfida da riscatto

Allo Stade de Luxembourg, si gioca una partita decisiva per l’Italia di Silvio Baldini, commissario tecnico ad interim. La sfida tra Lussemburgo e Italia rappresenta un’occasione di riscatto per la nazionale azzurra. La partita si apre con un focus sulla tattica adottata e le strategie messe in campo dalle due squadre, in un match che può influenzare le sorti future dell’Italia.

L’angolo della partita. Allo Stade de Luxembourg, si apre un capitolo cruciale per l’Italia di Silvio Baldini, commissario tecnico ad interim. Questa amichevole contro il Lussemburgo rappresenta un’importante opportunità dopo la deludente mancata qualificazione ai Mondiali, che ha generato cambiamenti significativi nel c.t. e nella squadra. Il Lussemburgo, sotto la guida di Jeff Strasser, ha interrotto una striscia di 10 partite senza vittorie, ma nonostante le recenti affermazioni contro Malta, resta un avversario considerato di gran lunga inferiore. La chiave tattica del match. La debolezza difensiva del Lussemburgo, storicamente propenso a concedere spazi agli avversari, potrebbe essere un fattore decisivo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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