L’Unione europea ha approvato il regolamento per il rimpatrio dei migranti. Dopo settimane di negoziati, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concordato una versione condivisa del testo. La decisione riguarda le procedure e le modalità di rimpatrio, con l’obiettivo di rendere più efficace il processo. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra alcuni gruppi politici, che hanno espresso posizioni divergenti sulla questione.

Alla fine la quadra è stata trovata. Dopo diverse settimane di lunghi negoziati, il Parlamento europeo, il Consiglio Ue e la Commissione hanno raggiunto l’accordo politico sul regolamento rimpatri. Le nuove norme imporranno obblighi di cooperazione con le autorità ai cittadini di Paesi terzi che non hanno diritto di soggiorno negli Stati membri, il foglio di via unico europeo nonché la possibilità di creare hub per i rimpatri al di fuori dei confini dell’Unione. L’intesa dovrà ora essere approvata dalla commissione Libe e dall’Assemblea plenaria di Strasburgo, mentre la prossima settimana dovranno dare il loro via libera definitivo gli Stati membri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Unione europea dà il via libera al rimpatrio dei migranti, Pd e M5s insorgono

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Svolta sui migranti lUE dà il via libera agli hub esterni

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